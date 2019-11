Spal e Genoa restano nei guai

La 13a giornata di Serie A termina con due pareggi. Spettacolare il 2-2 di Lecce tra i salentini e il Cagliari, non da meno l'1-1 del "Mazza" tra Spal e Genoa, che restano inchiodate sul fondo della classifica: emiliani penultimi con 9 punti, Genoa terzultimo con 10.

Alla fine rimpianti sia per Semplici che per Thiago Motta: Spal meglio nel primo tempo, Grifone più pimpante nella ripresa, ma i due gol si sono concentrati nell'arco di sessanta secondi. Al 10' della ripresa fallo in area di Criscito su Missiroli e Petagna trasforma il rigore dimenticando l'errore di Udine, ma un minuto dopo la difesa di casa dimentica Sturaro che insacca di testa su cross dalla destra di Ghiglione.

In precedenza più Spal con due occasionissime nel primo tempo, sventate da Radu su Sala e Reca, mentre il Genoa è cresciuto alla distanza in particolare dopo il pareggio: il giovane Cleonise e Agudelo hanno fatto tremare Semplici, ma il risultato non è cambiato. E al termine della gara fischi dagli spalti del "Mazza".

SPORTAL.IT | 25-11-2019 22:44