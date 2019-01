Spal e Toro tornano al tavolo delle trattative

Rinfrancata dal successo di Parma, importante quanto sorprendente per come si erano messe le cose, con i ducali in vantaggio per 2-0, la Spal si rituffa sul mercato.

Ci sarebbe un certo interesse per Lyanco, difensore classe 1997 che al Torino non trova spazio.

Il club estense e quello granata hanno spesso trovato la quadra e potrebbero trovarla anche in questo caso, benché non manchino le alternative per il brasiliano. Compresa quella di un ritorno in Sudamerica per giocare con continuità e quindi, più avanti, riprovarci in Europa.

SPORTAL.IT | 28-01-2019 13:10