Spal, ecco la chiave per Lazzari alla Lazio

Sono giorni frenetici sull'asse Ferrara-Roma, sponda Lazio, con la trattativa principale che riguarda il passaggio di Manuel Lazzari ai biancocelesti a farla da padrone.

Secondo il Corriere dello Sport, le due squadre potrebbero trovare un accordo definitivo grazie a due contropartite tecniche che andrebbero ad aggiungersi alla base economica per il trasferimento: si tratta del terzino spagnolo Patric e dell'attaccante Simone Palombi, rientrato dal prestito al Lecce.

Tra le due squadre, inoltre, è in via di conclusione la trattativa per lasciare a Ferrara il centrocampista Alessandro Murgia, che la Lazio cederebbe con la formula del prestito con diritto di riscatto. La trattativa è slegata da quella che coinvolge Lazzari.

I due innesti sarebbero importanti per rinforzare l'organico degli estensi, che hanno ricevuto nelle ultime ore offerte interessanti dal Sassuolo per Mohamed Fares e per Andrea Petagna dalla Fiorentina.

SPORTAL.IT | 25-06-2019 14:07