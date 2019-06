Spal, fissate le prime due amichevoli

La nuova stagione della Spal, la terza consecutiva in Serie A, inizierà con il raduno del 10 luglio. Il ritiro, in programma anche quest’anno a Tarvisio, in provincia di Udine, si svolgerà invece tra l’11 e il 21 luglio.

La società ha comunicato di aver già fissato due amichevoli durante la fase della preparazione. Mercoledì 17 luglio alle ore 17 i ferraresi sfideranno gli sloveni di Nd Gorica, mentre domenica 21 luglio sempre alle ore 17 l’avversario sarà il Pordenone di Attilio Tesser, neo-promossa in Serie B.



SPORTAL.IT | 26-06-2019 19:14