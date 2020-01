Spal, frenata per Bonifazi-Falque

La trattativa tra Spal e Torino per il trasferimento di Bonifazi e Iago Falque a Ferrara ha registrato una frenata nelle ultime ore. Secondo quanto riporta Toronews, l'affare è al momento in stallo perché a non convincere l'attaccante spagnolo sarebbe la possibilità di non giocare in serie A nella prossima stagione.

Siccome le situazioni dei due giocatori sono al momento legate (lo ha ammessoColombarini), Bonifazi, che avrebbe già detto sì agli estensi, deve ora attendere. E ad approfittarne potrebbero essere altri due club di serie A: Sassuolo e Bologna non hanno smesso di sperare e sono pronti a fare la loro mossa nei confronti del difensore granata in caso la trattativa tra Spal e Torino non dovesse andare in porto.

22-01-2020