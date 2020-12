Spal, Gazzoli non si nasconde

La sconfitta contro il Cittadella e il pareggio contro il Chievo hanno rallentato la marcia della Spal, che dopo un inizio sofferto del campionato di Serie B aveva recuperato posizioni grazie a sei vittorie consecutive.

La prossima gara contro il Venezia, quinto con un solo punto in meno rispetto alla Spal, sarà importante per le ambizioni della squadra di Pasquale Marino che il dg dei ferraresi, Andrea Gazzoli, non ha voluto nascondere: “Sabato sarà tosta per tutti, il Venezia è dinamico, corre e attacca gli spazi ma noi abbiamo armi per fare la partita. Sappiamo di essere altamente competitivi e ci giocheremo un posto al sole”.

Gazzoli, dirigente del Venezia nel 2013-2014, ha poi parlato dei problemi dei lagunari riguardanti lo stadio: “Continuare a giocare a Sant’Elena è impossibile a lungo termine. Fossi nel Venezia, anche solo con un impianto provvisorio, punterei da subito al salto in terraferma. Dopo la promozione in B del 2017 sarebbe stato il momento ideale. A mio avviso sarebbe stato e rimane un esperimento che vale la pena fare, per coinvolgere e fidelizzare una comunità di tifosi o appassionati ai quali non si può dare torto se vedono nel Penzo un deterrente”.

OMNISPORT | 17-12-2020 15:07