Spal, gli assenti sono due

In vista della sfida di domenica contro il Parma (calcio d'inizio alle 12.30) il tecnico della Spal Gigi Di Biagio ha diramato la lista dei 22 convocati per la trasferta. Dopo i problemi fisici delle ultime settimane recupera Alberto Cerri, mentre non ce la fanno Bryan Dabo e Federico Di Francesco, che dopo aver svolto un programma di allenamento differenziato nei giorni scorsi resteranno a casa almeno per questo fine settimana.

Questa la lista dei convocati per il match del 'Tardini':