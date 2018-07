Spal, Grassi in bilico: due alternative

In casa Spal la trattativa per il centrocampista del Napoli Alberto Grassi si complica dopo l'interesse del Leganes, il possibile inserimento last minute del Torino e le alte richieste di Aurelio De Laurentiis. Il giocatore azzurro resta in cima alla lista dei desideri del club ferrarese, che però deve per forza di cose cautelarsi in caso saltasse tutto.

Secondo La Nuova Ferrara, gli estensi valutano due alternative: Obi, il nigeriano in uscita dal Torino, e Alfred Duncan: il ghanese ha chiesto al Sassuolo di essere ceduto. Una strada sicuramente in salita, visto che i neroverdi non lo cederebbero volentieri a una diretta concorrente per la salvezza.

SPORTAL.IT | 30-07-2018 11:50