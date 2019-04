Spal, i tifosi rispondono presente

A Ferrara è scattata la caccia all'ultimo biglietto disponibile per assistere alla gara tra la squadra di Semplici e la Juventus di Massimiliano Allegri, a cui basta un punto per confermarsi campione d'Italia. La città è in fermento per un match importante soprattutto per i padroni di casa, i quali sono alla ricerca della salvezza matematica.

Per la prima volta in tutta la stagione, l'impianto ferrarese presenterà il tutto esaurito che è stato solo sfiorato nei precedenti scontri con le altre big del campionato. Il sold out è avvenuto anche la scorsa stagione proprio contro i bianconeri, gara che terminò a reti bianche.

SPORTAL.IT | 11-04-2019 18:52