Leandro Castan è un nuovo obiettivo di mercato della Spal.

Il Cagliari ha deciso di non riscattare il giocatore dalla Roma. Stagione complicata per il difensore brasiliano che, nell’ultimo anno, ha collezionato solamente 14 presenze in campionato.

Una buona occasione per il club emiliano che, secondo la Nuova Ferrara, sarebbe pronto a presentare un’offerta ufficiale ai giallorossi già nei prossimi giorni.

SPORTAL.IT | 12-06-2018 16:00