Spal, in arrivo l'offerta ufficiale per un attaccante

Spal a caccia di un rinforzo importante in attacco per puntare alla promozione in Serie A. Gli estensi hanno messo gli occhi su Ilija Nestorovski, punta dell’Udinese, verso l’addio al Friuli a gennaio.

Sul giocatore macedone ex Palermo ci sono altre società di primo piano in Serie B come Monza e Brescia, ma gli emiliani sono in vantaggio, con Giorgio Zamuner pronto a presentare un’offerta ufficiale al club bianconero. In partenza da Ferrara è invece Marco D’Alessandro, che si accaserà nel Monza.

OMNISPORT | 25-01-2021 11:49