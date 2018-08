Spal: in arrivo Valdifiori dopo Missiroli

Dopo l'ingaggio di Simone Missiroli dal Sassuolo, la Spal vuole completare la sua rivoluzione a centrocampo e sta stringendo i tempi per il regista del Torino Mirko Valdifiori.

Viviani è in uscita e lo conferma la panchina a La Spezia: secondo la Nuova Ferrara è in dirittura di arrivo la trattativa per lo scambio con i granata. In difesa i ferraresi hanno chiuso per il doriano Simic, di ritorno negli estensi dopo l'esperienza in prestito della scorsa stagione.

SPORTAL.IT | 14-08-2018 12:05