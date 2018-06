Giorni importanti per il calciomercato della Spal, che tra mercoledì e giovedì annuncerà Lorenzo Dickmann, in arrivo dal Novara.

Secondo quanto riporta Sky i ferraresi hanno anche chiuso con il Torino per il portiere Vanja Milinkovic-Savic, che sbarcherà in prestito. Inoltre, Vagnati continua a lavorare con l'Antalyasport per il difensore svizzero ex Arsenal Joahn Djourou.

SPORTAL.IT | 20-06-2018 08:35