Spal alla ricerca di rinforzi gratis in attacco in grado di coadiuvare Petagna e garantire quei gol necessari per la salvezza. Nel mirino secondo Sky ci sono l'ex attaccante del Brescia Alessandro Matri e l'ex Genoa e Fiorentina Giuseppe Rossi.

Pepito, che attualmente si sta allenando con il Real Salt Lake, è cercato anche da alcuni club di MLS, al via il prossimo 29 febbraio.

SPORTAL.IT | 04-02-2020 14:24