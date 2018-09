Spal in volo, Semplici spiega il segreto

Nove punti, quattro gol realizzati e uno solo subito. Questo è il sogno della Spal, che dopo quattro giornate ha già accumulato un quarto dei punti necessari per salvarsi.

La tentazione di alzare l’asticella è tanta, ma a fare il pompiere ci pensa Leonardo Semplici, nonostante il secondo posto dopo la vittoria sull’Atalanta e la notte di festa per l’inaugurazione del nuovo “Mazza”: “L’effetto della classifica è bellissimo, sono contento per la vittoria, ma soprattutto per la prestazione della squadra, di carattere e personalità, contro una squadra forte che aveva voglia di riscatto dopo le ultime sconfitte – ha detto il tecnico toscano a 'Sky Sport' – Abbiamo tenuto il campo per 90’ e questo ci deve dare convinzione per andare avanti. Abbiamo superato alcuni esami, ce ne aspettano tanti altri, rimaniamo con i piedi per terra, ma queste iniezioni di fiducia ci fanno bene. Questo stadio è bellissimo, i nostri tifosi ci hanno sempre spinto negli ultimi anni, nei momenti belli e in quelli difficili, c’è un’amalgama tra noi e la nostra gente. In casa abbiamo una marcia in più”.

La squadra gioca un calcio più aggressivo e divertente rispetto all’anno del ritorno in A: “Adesso c’è un’altra consapevolezza, in me e nei ragazzi, abbiamo capito gli errori dell’anno scorso e li abbiamo migliorati. Nello scorso campionato subivamo spesso le partite, ora siamo più propositivi, cerchiamo di aggredire. Obiettivi? Migliorare la posizione dell’anno scorso…".



SPORTAL.IT | 17-09-2018 23:00