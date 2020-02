Spal-Juventus 2019-20: le probabili formazioni

Sia la Spal che la Juventus sono con le spalle al muro. Gli estensi, che sono in fondo alla classifica, sperano di ripetere l’impresa del passato campionato, quando piegarono i bianconeri, già sazi. I campioni d’Italia, che stanno attraversando un momento molto negativo a livello di gioco, non possono però permettersi passi falsi: la Lazio vola e l’Inter ha dimostrato di avere le carte in regola per ambire allo scudetto.

Sarri, che perde Bonucci per squalifica, ritrova Ronaldo, al quale è stato dato un turno di riposo in occasione della gara di domenica con il Brescia.

Il fischio d’inizio alla 18 di sabato: toccherà a Federico La Penna della sezione di Roma 1 dirigere la gara del Mazza.

Probabili formazioni

Spal (4-4-2): Berisha; Cionek, Zukanovic, Bonifazi, Reca; Castro, Valdifiori, Missiroli, Valoti; Petagna, Di Francesco. Allenatore: Di Biagio. A disposizione: Thiam, Letica, Vicari, Felipe, Tomovic, Salamon, Sala, Fares, Murgia, Strefezza, Tunjov, Floccari.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. Allenatore: Sarri. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini, Wesley, Olivieri, Rabiot, Khedira, Bernardeschi, Higuain.

SPORTAL.IT | 21-02-2020 10:06