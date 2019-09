Spal-Lazio 2019-20, le probabili formazioni

A zero punti dopo due gare gli estensi guidati da Leonardo Semplici ricevono una squadra in grande salute: la Lazio di Simone Inzaghi. Tra i padroni di casa in campo anche Petagna, obiettivo di mercato dei capitolini, che però non hanno sferrato l'attacco decisivo. Fischio d'inizio alle 15 di domenica. Il match è stato affidato a Calvarese.

Le probabili formazioni

Spal (4-3-3): E. Berisha; Tomovic, Vicari, Felipe, Igor; Valoti, Missiroli, Kurtic; D'Alessandro, Petagna, Di Francesco. Allenatore: Semplici.

A disposizione: Thiam, Letica, Cionek, Reca, Sala, Valdifiori, Murgia, Strefezza, Moncini, Floccari, Paloschi, Jankovic.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Marusic, Parolo, Cataldi, A. Anderson, V. Berisha, Jony, Adekanye, Caicedo.

SPORTAL.IT | 13-09-2019 13:49