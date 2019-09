Spal-Lazio, un ex è in dubbio

La Spal cercherà di sbloccare domenica pomeriggio ospitando la Lazio lo zero in classifica conseguenza delle sconfitte contro Atalanta e Bologna nelle prime due giornate di campionato.

La squadra di Inzaghi nello scorso campionato cadde al “Mazza”, ma quest’anno potrà contare su un grande ex come Manuel Lazzari. Al suo posto Semplici può contare su Marco D'Alessandro, ma il tecnico fiorentino è pronto a far debuttare l’ex atalantino Arkadiusz Reca, uno dei reduci dagli impegni con le Nazionali.

Il polacco è pronto per il debutto dal primo minuto, mentre chi è a rischio forfait è il portiere albanese Etrit Berisha. Un altro degli ex della partita è tornato dagli impegni con la squadra di Reja accusando un affaticamento all'adduttore destro. C’è ottimismo per il suo recupero, ma nel caso è pronto all'esordio il croato Karlo Letica.

