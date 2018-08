Spal, le prime impressioni di Semplici

Leonardo Semplici in un'intervista a Tuttomercatoweb delinea le sue prime impressioni dopo la vittoria della Spal nel derby con il Bologna: "Ci tenevamo a partire col piede giusto. Contro il Bologna la partita aveva doppio valore: prima di campionato e derby. Siamo partiti bene. Devo elogiare in primis la società e il direttore che mi hanno messo a disposizione una rosa in grado di lottare per il nostro obiettivo e poi i ragazzi che hanno voluto fortemente la vittoria. Abbiamo cercato di trarre degli insegnamenti dallo scorso anno. Poi l'arrivo di altri calciatori ha accresciuto le potenzialità del gruppo. Dobbiamo migliorare tanto".

Tra i rinforzi, anche Petagna: "Lo abbiamo voluto fortemente. Ha caratteristiche uniche per la nostra rosa, volevamo dare un’alternativa alle nostre abitudini di interpretare il calcio. Petagna è forte fisicamente e tecnicamente. Credo e spero sia un acquisto in grado di darci fisicità, forza e gol".

Un possibile futuro lontano da Ferrara: "Sono concentrato sull’obiettivo della SPAL. Ho fatto un cammino bello, straordinario, insieme alla società e ai miei calciatori. Voglio confermare questa categoria con la mia squadra. Poi come tutti gli allenatori e le persone è giusto essere ambiziosi e quindi è chiaro che mi piacerebbe arrivare in una grande squadra. Ma ora penso alla SPAL".

SPORTAL.IT | 21-08-2018 09:45