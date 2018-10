Spal, Mattioli chiarisce su Lazzari

Il presidente della Spal Walter Mattioli in una intervista a Sky parla della situazione di Manuel Lazzari, cercato da Inter, Napoli e Torino: "Non danno fastidio certe voci, anzi fanno piacere per lui, è venuto con noi dalla Giacomense, dalla C2, mi fa piacere per lui che lo seguano, vuol dire che ha fatto grandi progressi e che merita certe attenzioni. Abbiamo fatto di tutto per trattenerlo a Ferrara, il prossimo anno sarà più difficile perché adesso sono arrivati gli interessamenti giusti, di società importanti. Non posso trattenerlo, è giusto che faccia la sua carriera nel migliore dei modi. Quanto vale? Non abbiamo fissato nessun prezzo".

I 4 ko consecutivi per ora non lo mettono in allarme: "Al Ferraris contro la Samp ha perso ma si è espressa molto bene, con l'Inter ha disputato una grandissima partita e come prestazioni siamo tornati alle prime gare di campionato dove abbiamo fatto grandi partite e grandi risultati. Dopo la sosta avremo la Roma all'Olimpico, poi c'è lo scontro diretto in casa il 28 con il Frosinone che dirà tante cose".

SPORTAL.IT | 11-10-2018 13:05