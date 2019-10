Spal, Mattioli fiducioso per la salvezza

Il presidente della Spal Walter Mattioli a margine della presentazione della terza maglia si è espresso così sul momento attuale degli estensi: "Quando si vince si sorride di più. Ero comunque sempre tranquillo perché vedo la squadra lavorare tutti i giorni. Il gruppo è ottimo, i nuovi devono amalgamarsi ma ci siamo. Siamo stati anche sfortunati, visti gli infortuni: Di Francesco è fondamentale e dovrebbe tornare dopo il Cagliari. Sono convinto che ritorneremo a far vedere un buon gioco, per noi e per i tifosi. Sono fiducioso e sicuro di quello che sto dicendo, faremo bene anche quest'anno".

Sulla terza maglia: "L'abbiamo dedicata a tutti i tifosi della nostra provincia. L'ho pensato insieme al responsabile di Macron. Il primo anno c'era il castello, bellissimo, e ne abbiamo vendute tante, andò a ruba, l'anno scorso ancora di più con la Curva Ovest. Adesso la provincia che rappresenta lo spirito che abbiamo: abbiamo voluto omaggiare tutti i tifosi".

SPORTAL.IT | 11-10-2019 17:08