Spal, Mattioli: "Pronti al maxi ritiro per riprendere a giocare"

Walter Mattioli, presidente della Spal, è intervenuto ai microfoni di Radio 1 Rai parlando del piano studiato dalla società in vista del previsto maxi ritiro che sarà effettuato in caso di ripartenza del campionato.

"Noi siamo già pronti – ha dichiarato -. Abbiamo un hotel in centro a Ferrara che già ci ospita durante il campionato. Adesso è libero ed è pronto solo per noi. Ci trasferiremo lì con un gruppo di circa sessanta persone, che sono già state sottoposte a visite mediche, e avremo a disposizione più di sessanta stanze, una per ogni calciatore, dove ciascuno potrà mangiare e dormire singolarmente".

"Siamo pronti e abbiamo studiato i programmi, però prima vogliamo sentire cosa dice il protocollo e i nostri medici. Stiamo facendo tutto insieme a loro e stiamo aspettando per partire" ha poi concluso il numero uno della società estense.

SPORTAL.IT | 17-05-2020 16:52