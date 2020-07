SPAL-Milan, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di SPAL-Milan:

SPAL (4-4-2) Letica; Tomovic, Vicari, Bonifazi, Sala; D’Alessandro, Valdifiori, Dabo, Valoti; Floccari, Petagna. Allenatore: Di Biagio

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, T. Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Paquetá, Calhanoglu; Rebic. Allenatore: Pioli

Ultima spiaggia, o quasi, per il fanalino di coda SPAL, che nel 29esimo turno ospita il Milan per provare ad avvicinare il quartultimo posto ed avere residue speranze di salvezza. Per i rossoneri invece vincere significherebbe rimanere ancorati alla lotta per l’Europa League.

Di Biagio opta per Floccari e Petagna come punte del suo 4-4-2, mentre Valoti e D’Alessando sono gli esterni di centrocampo. In mezzo ci sono Dabo e Valdifiori, con Sala, Vicari, Bonifazi e Tomovic a difendere Letica, confermato tra i pali della porta della SPAL.

Ibrahimovic in panchina, 4-2-3-1 per il Milan: Pioli sceglie ancora lo scatenato Rebic, che sarà supportato da Castillejo, Paquetà e Calhanoglu. Bennacer e Kessiè giocheranno titolari in mediana, mentre davanti a Donnarumma ci saranno Calabria, Gabbia, a sorpresa, Romagnoli e Theo Hernandez.

