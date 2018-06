Spal-Monachello, affare concreto

Aumentano le conferme intorno all'affare Monachello-Spal. Gli estensi hanno messo nel mirino, l'attaccante dell'Atalanta in prestito all'Ascoli e al Palermo in serie B nell'ultima stagione.

Il club ferrarese avrebbe contattato la società bergamasca, e la trattativa potrebbe essere intavolata nei prossimi giorni. Monachello ha realizzato 7 gol in 21 partite con la maglia dei marchigiani, e in precedenza 1 in 5 con quella rosanero.

L'altra indiscrezione delle ultime ore è quella di Adam Ounas, che con l'arrivo di Verdi avrà ancora meno spazio al Napoli: Vagnati avrebbe chiesto informazioni.

SPORTAL.IT | 10-06-2018 11:15