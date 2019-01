Alessandro Murgia in prestito alla Spal fino al termine della stagione. Il club di Ferrara ha chiuso la trattativa per il centrocampista classe 1996, che sbarca in Emilia dalla Lazio in prestito fino a giugno.

Per Murgia è la prima esperienza lontano dal club dove è cresciuto calcisticamente e dove ha disputato 49 presenze, segnando 4 reti, in tre anni. Conta tredici presenze nella Nazionale Under 21.

SPORTAL.IT | 29-01-2019 16:15