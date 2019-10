Spal-Napoli 2019-2020, le probabili formazioni

Spal-Napoli è una partita delle 15 di domenica della nona giornata di serie A. Negli estensi Di Francesco non recupera, con Petagna giocherà in attacco Floccari. Sulla fascia rientra Strefezza dopo la squalifica, a sinistra c'è invece Reca. A centrocampi Missiroli più di Murgia.

Ancelotti cambierà molto dopo la partita di Champions, Milik torna titolare, Insigne a sinistra. In difesa Luperto con Koulibaly se Manolas non recupera, sulle fasce ancora Di Lorenzo e Malcuit. In mediana Allan rifiata, c'è Zielinski.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Floccari, Petagna. All. Semplici

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Luperto, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Zielinski, Ruiz, Insigne, Mertens; Milik. All. Ancelotti

SPORTAL.IT | 25-10-2019 11:37