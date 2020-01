Spal, offerta per il prestito di Defrel

Ipotesi Spal per Gregoire Defrel. Alla squadra di Semplici, peggior attacco della A con solamente 12 reti messe a segno, servirebbe una punta. La società ferrarese ha fatto un'offerta per il prestito secco del 28enne francese di origini martinicane.

Si concluderebbe così la seconda avventura in neroverde di Defrel, un'esperienza decisamente negativa. Dopo essere arrivato negli ultimi giorni di mercato, ha collezionato 8 presenze, mettendo a segno una sola rete (inutile per giunta, nella sconfitta per 4 a 1 contro l'Atalanta).

SPORTAL.IT | 14-01-2020 13:59