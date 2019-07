Spal, ok il primo test stagionale

La Spal ha battuto 3-1 l'ND Gorica, squadra della seconda divisione slovena, nella prima amichevole stagionale, giocata mercoledì a Tarvisio.

Tutte le reti sono arrivate nel secondo tempo: dopo il vantaggio degli sloveni passano al 7' con Marinic, gli estensi sono stati bravi a rimontare grazie a una doppietta di Paloschi, al 17' e al 35', intervallata dalla rete del 2-1 di Dickmann al 25'.

"Ci tenevamo a fare una buona gara dopo una settimana di lavoro – ha dichiarato a fine partita il mister spallino, Leonardo Semplici -. Abbiamo messo in campo quelle poche indicazioni che sono state date in settimana, ed è sempre un vantaggio partire con alcuni giocatori della scorsa stagione. Abbiamo fatto una buona gara, dev'essere di buon auspicio per costruire qualcosa di importante".

SPORTAL.IT | 17-07-2019 20:27