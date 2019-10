Spal-Parma 2019-2020, le probabili formazioni

Spal-Parma, in campo alle ore 15 di sabato, apre la settima giornata di serie A. Semplici, privo di Di Francesco, ritrova Kurtic a centrocampo. In attacco possibile che ci sia Paloschi al fianco di Petagna. Tomovic in vantaggio su Felipe in difesa.

Nel Parma Inglese torna titolare al posto di Cornelius, con lui nel tridente Gervinho e Kulusevski. Kucka a centrocampo con Hernani e Barillà.

Probabili formazioni

Spal (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Cionek; Sala, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna, Paloschi. All. Semplici

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho. All. D'Aversa

