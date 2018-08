Spal, per la mezzala si guarda in casa Lazio

Sfumato Alberto Grassi, passato al Parma, la Spal sta valutando un profilo adeguato per il centrocampo a disposizione di Leonardo Semplici. In pole resta Missiroli, in uscita dal Sassuolo. Poi l'altro neroverde Duncan e il torinista Obi.

Riferisce La Nuova Ferrara che nelle ultime ore si è considerata anche la strada che porta al laziale Alessandro Murgia, che secondo indiscrezioni potrebbe lasciare i biancocelesti nel caso rimanesse a Roma Cataldi. L'affare è complicato ma le ultime settimane di mercato potrebbero portare sorprese, soprattutto nelle ultime battute quando le trattative si faranno frenetiche.

SPORTAL.IT | 05-08-2018 11:55