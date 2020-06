Spal, più vicino l'arrivo di Balzaretti

Tiene banco in casa Spal la scelta del nuovo direttore sportivo destinato a sostituire Davide Vagnati, che ormai da fine aprile ha lasciato l’universo biancazzurro e si è trasferito al Torino. Tutto lascia credere che il designato sarà Federico Balzaretti.

L’ex terzino della Nazionale ha vinto la volata su Giorgio Zamuner. Davanti ad una decisione non ancora annunciata dalla Spal, dal tempo che passa, dal rischio di perdere qualche treno, l’ex idolo spallino ha deciso di accettare il contratto biennale propostogli dalla Feralpi Salò in serie C.

SPORTAL.IT | 01-06-2020 17:43