Spal-Sassuolo, probabili formazioni

La Spal dopo la debacle di Firenze cerca di ripartire in casa contro il Sassuolo, in un derby emiliano sorprendentemente d'alta quota. A centrocampo ballottaggio tra Schiattarella e Valdifiori, in attacco Semplici deve scegliere uno tra Petagna e Paloschi, con il primo favorito nonostante qualche acciacco.

I neroverdi in campo con Babacar unica punta, supportato da Berardi e Di Francesco. Probabile panchina iniziale per Boateng, affaticato.

Spal-Sassuolo, ore 19

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Costa; Antenucci, Petagna. A disposizione: Milinkovic, Thiam, Djourou, Simic, Bonifazi, Fares, Dickmann, Valdifiori, Everton Luiz, Valoti, Antenucci, Floccari. Allenatore: Semplici

SASSUOLO (4-3-2-1): Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Djuricic, Magnanelli, Bourabia; Berardi, Di Francesco; Babacar. A disposizione: Pegolo, Marlon, Lemos, Dell'Orco, Adjapong, Sensi, Locatelli, Matri, Boga, Boateng, Brignola. Allenatore: De Zerbi

SPORTAL.IT | 27-09-2018 08:50