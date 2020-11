Spal scatenata: Marino elogia squadra e società

La quarta vittoria consecutiva della Spal entusiasma Pasquale Marino, che si è espresso così dopo il successo contro il Pescara: “Devo dirmi contento per come società e direttore sportivo hanno completato l’organico, unendo elementi di esperienza a giovani che sono tra i migliori in categoria come Sala, Esposito, Sernicola, Okoli, che era al debutto in Serie B e non ha avuto paura, mettendo in campo una buona prestazione. E questo significa che quando abbiamo delle assenze, queste vengono poi rimpiazzate al meglio”.

“I ragazzi si stanno applicando molto bene in allenamento e il gol su calcio piazzato ne è la dimostrazione, per cui devo anche dare merito al mio vice Max Mezzini che insiste molto su questi aspetti”.

Cosa c’è ancora da migliorare:”Per il futuro dovremo essere più bravi a cercare il gol e a chiudere prima il match, in modo da togliere ansia ai minuti finali della partita. Ci servirà più convinzione. Oggi abbiamo comunque preso altri tre punti importantissimi al termine di una partita difficile e sporca, segnale di maturità per un gruppo che sta crescendo e lo dimostra gara dopo gara. E poi abbiamo concluso la terza gara senza subire gol, cambiando molti interpreti. D’Alessandro? Fortunatamente solo una forte contusione”.

OMNISPORT | 22-11-2020 11:07