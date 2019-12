Spal, Semplici a muso duro con i giocatori

Il tecnico della Spal Leonardo Semplici a muso duro con i giocatori in vista della sfida di campionato contro il Torino: secondo indiscrezioni in caso di ko l'allenatore estense rischierebbe la panchina. "Chi se la sente può continuare ad aiutarci, ma chi non ci crede deve stare a casa. Sarà un aspetto importante anche nelle prossime settimane", ha avvisato il tecnico.

Semplici sente il supporto della società: "La fiducia della dirigenza fa piacere. L'unità che ci è stata dimostrata è una cosa importante".

