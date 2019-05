Spal-Semplici, c'è la svolta

Era dato a un passo dal Genoa e invece Leonardo Semplici sembra vicino al ribaltone che tanto piacere farà ai tifosi della Spal.

Dopo aver aperto alla possibilità di vivere una nuova esperienza in una squadra con obiettivi più importanti, il tecnico toscano è a un passo dal rinnovo contrattuale con il club ferrarese.

L’incontro avuto con la dirigenza nella giornata di martedì è stato positivo. Le due parti hanno constatato che ci sono i presupposti per continuare il rapporto, in particolare sul piano tecnico, per rafforzare ulteriormente la squadra e provare a puntare a proseguire la crescita già avviata in questa stagione che si è conclusa con la salvezza conquistata con un mese d’anticipo sulla fine del campionato.

Semplici è sulla panchina della Spal dal dicembre 2014.

SPORTAL.IT | 28-05-2019 20:39