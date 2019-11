Spal, Semplici mette pressione ai suoi

Intervistato da Rai Sport, Leonardo Semplici ha parlato del prossimo impegno contro il Genoa: "Per noi sono tutte sfide salvezza, è una partita importante in cui cercheremo di fare una grande prestazione".

"Veniamo da un periodo particolare in cui abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo, ma i ragazzi stanno cercando di migliorare, per arrivare ai risultati attraverso le prestazioni".

Un commento, poi, sull'Under 21: "Nicolato si è lamentato perché pochi giovani giocano nelle serie maggiori? È un aspetto da migliorare, ma rispetto agli anni scorsi alcuni giocano stabilmente in A e in B. Bisogna migliorare questo aspetto per dare alla Nazionale la possibilità di avere a disposizione questi ragazzi".

SPORTAL.IT | 16-11-2019 19:35