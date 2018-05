Spal, Semplici rinnova e entra nella storia

Leonardo Semplici resta alla Spal. Giovedì è in programma l'incontro che decreterà ufficialmente il proseguimento del rapporto tra le parti fino al giugno 2019.

Come riporta la Nuova Ferrara, Semplici, che ha confermato in una recente intervista la sua permanenza ("Il mio percorso qui non è finito"), raggiungerà nell'Olimpico biancazzurro altri due allenatori della storia estense, gli unici ad arrivare a cinque stagioni: Antonio Janni e Francesco Petagna.

Il primo si sedette sulla panchina della Spal dal 1949 fino al 1953/54, il secondo guidò i ferraresi dal 1964/65 al 68/69 e poi per 13 partite nel 75/76.

SPORTAL.IT | 31-05-2018 12:25