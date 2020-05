Spal, sfuma una candidatura per il ruolo di direttore sportivo

La dirigenza della Spal vuole colmare il prima possibile la casella vacante alla voce direttore sportivo, dopo la rescissione di Davide Vagnati, approdato al Torino.

La scelta potrebbe arrivare prima della fine del campionato: il favorito è Federico Balzaretti e per i tifosi è in arrivo una delusione.

Il sogno di vedere tornare al "Mazza" Giorgio Zamuner, bandiera spallina negli anni '90 in Serie C, sta infatti per sfumare. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il dirigente, ex direttore generale del Padova, potrebbe approdare alla Feralpisalò per sostituire Gianluca Andrissi, che ha trovato l'accordo per la rescissione con il club gardesano.

SPORTAL.IT | 30-05-2020 20:21