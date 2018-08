Spal signora dei derby, Parma ko

Stesso stadio, un altro avversario regionale e un altro gol nel secondo tempo. Cambia solo lo sfidante, dal Bologna al Parma, non il risultato per la Spal, che bissa l’1-0 della giornata inaugurale e si gode una domenica da sogno alla pari di Juventus e Napoli, a punteggio pieno dopo due giornate. Con il “Mazza” inagibile per lavori, il “Dall’Ara” di Bologna sorride ancora alla squadra di Semplici, che dopo i rossoblù stende anche la squadra di D’Aversa.

Ha deciso un gran gol di capitan Antenucci, al quarto della ripresa, su cross di Lazzari, che ha spezzato l’equilibrio che aveva regnato nel primo tempo, nel quale le due squadre si erano annullate brillando solo sul piano dell’organizzazione difensiva. Il Parma è mancato nella reazione: nonostante le sostituzioni di D’Aversa, che nel finale ha concesso l’esordio a Gervinho, gli ospiti non sono andati oltre un timido forcing, ma Gomis non ha mai dovuto compiere alcuna parata, venendo graziato in pieno recupero da Ceravolo che, nell'unica occasione del Parma in tutta la gara, ha imitato… Ronaldo incartandosi davanti alla porta. E l’avversario del prossimo turno per i crociati sarà la Juventus…

SPORTAL.IT | 26-08-2018 20:00