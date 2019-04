Spal, sirene inglesi per Petagna

Petagna, in questa stagione, sta andando alla grande. L'attaccante della Spal ha già segnato 15 gol e sta trascinando la squadra di Semplici verso la salvezza. In caso di permanenza in Serie A, la Spal è obbligata a riscattarlo dall'Atalanta, versando i 12 milioni concordati con il club orobico.

Tuttavia, il futuro di Petagna potrebbe essere in Premier League. Secondo il The Guardian, il Leicester sarebbe pronto a farsi avanti, in maniera importante, per strappare il 23enne attaccante al calcio italiano.

SPORTAL.IT | 26-04-2019 09:22