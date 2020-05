Spal: sirene spagnole per Strefezza

Uno degli emergenti della Spal vista in campo in questa stagione è certamente Gabriel Strefezza, che è stato in grado di ricavarsi un peso importante negli equilibri di Leonardo Semplici prima e Luigi Di Biagio poi.

Il ventitreenne paulista si è messo in mostra con prestazioni di grande livello, tanto da attirare su di sé le sirene del calciomercato internazionale. Il 'Corriere dello Sport' riferisce infatti di un interessamento già manifestato nei suoi confronti dal Villarreal, che potrebbe concretizzarsi in una vera e propria offerta in vista della prossima estate.

Proprio la sua cessione potrebbe permettere alla società estense di acquisire un tesoretto fondamentale per porre le basi per le operazioni in entrata in ottica 2020-2021.

SPORTAL.IT | 17-05-2020 19:22