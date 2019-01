Spal: spunta l'ipotesi Lapadula

Potrebbe essere Gianluca Lapadula l'attaccante da cui potrebbe ripartire la Spal nel mese di gennaio.

L'ex attaccante di Pescara e Milan non riesce più a trovare spazio nel Genoa a causa soprattutto dell'esplosione di Piatek e potrebbe lasciare il Grifone già nel corso della sessione invernale di mercato.

A individuarlo come possibile rinforzo per la propria squadra sarebbero quindi stati gli estensi che, come confermato da 'La Nuova Ferrara', starebbero valutando le possibilità di poterlo trattare con i rossoblù di Genova.

La società di Walter Mattioli, intanto, continua a lavorare anche con la Lazio per provare ad assicurarsi Alessandro Murgia, considerato il rinforzo ideale in mediana per il prosieguo della stagione.

SPORTAL.IT | 05-01-2019 11:35