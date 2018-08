Spal, spunta un nome a sorpresa per l'attacco

La Spal pensa a Cyril Thereau per l’attacco.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club emiliano avrebbe contattato la Fiorentina per avere informazioni sul centravanti francese. Il giocatore non rientra nei piani di Stefano Pioli per la prossima stagione e starebbe valutando l’ipotesi di un trasferimento.

La Spal non è però l’unica squadra interessata a Thereau. Il Parma aveva provato a sondare il terreno salvo poi virare su altri obiettivi. Attenzione poi ad alcuni club di Ligue 1 tra cui il Nantes che, secondo alcune indiscrezioni, presenterà un’offerta nei prossimi giorni.

SPORTAL.IT | 11-08-2018 14:20