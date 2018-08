Spal, spunta un nome nuovo per la difesa

La Spal pensa a Luca Caldirola per rinforzare il reparto difensivo.

Il centrale ex Darmstadt, cresciuto nelle giovanili dell’Inter, ha deciso di lasciare il Werder Brema per ritornare in Italia. Sul giocatore non c’è solo il club emiliano ma anche Frosinone e Brescia, le quali hanno già presentato un’offerta ai tedeschi.

Vedremo quale sarà la proposta dei ferraresi a poco più di 24 ore dalla chiusura del mercato.

SPORTAL.IT | 16-08-2018 16:30