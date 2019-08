Spal su Arana, parla Vagnati

Il mercato della Spal non è ancora finito. Parlando a 'Estadio Deportivo' il direttore sportivo del club biancazzurro, Davide Vagnati, ha infatti rivelato l’interesse per Guilherme Arana: "Stiamo parlando col Siviglia" ha ammesso Vagnati.

L’esterno brasiliano classe ’97 è in uscita dal Siviglia e può approdare in Emilia, ma si tratta sulla formula del trasferimento e sull’ingaggio che dovrebbe percepire il calciatore.

"Non so come finirà" ha aggiunto Vagnati.

SPORTAL.IT | 23-08-2019 23:35