Spal-Torino: tanti calci, zero gol

E' terminata 0-0 la partita delle 12.30 della 22esima giornata di serie A tra Spal e Torino. Tanti falli (record stagionale con 51 interventi dell'arbitro), gioco spezzettato e poco spettacolo al Mazza. Alla fine sul taccuino del direttore di gara si contano nove ammoniti e 1 espulso (N'Koulou).

Per gli estensi è il sesto pareggio in 11 gare interne, per i granata il nono in 12 partite fuori casa. In classifica gli uomini di Semplici salgono a 22 punti, a +8 dal Bologna terzultimo, mentre la squadra di Mazzarri va a 31, al nono posto.

SPORTAL.IT | 03-02-2019 15:10