Spal travolta, ma Semplici non si preoccupa

Larga vittoria della Lazio sulla Spal nel “consueto” test amichevole estivo tra le due squadre, che si sono affrontate durante la fase di preparazione per il terzo anno consecutivo. Ad Auronzo di Cadore la squadra di Inzaghi si è imposta per 3-0, arrotondando però il risultato solo nel finale con Caicedo e Rossi, dopo che Immobile aveva sbloccato la partita dopo otto minuti del secondo tempo. Formazioni largamente rimaneggiate da ambo le parti e tanta stanchezza alla fine del ritiro. Nella Spal assenti tra gli altri i portieri Gomis e Milinkovic-Savic, oltre a Cionek, reduce dal Mondiale al pari di Djourou. La squadra di Semplici ha tenuto bene il campo per un’ora, sfiorando anche il gol nel primo tempo con Vaisanen, stregato da Proto. Nella ripresa, dopo lo svantaggio, Spal pericolosa con un paio di tentativi di Viviani, prima di cedere alla distanza.

Al termine della gara mister Semplici non è parso preoccupato, né per il risultato, né per il mercato prossimo alla conclusione e per il ritorno di Grassi, sempre più lontano: “Quest’anno vogliamo cambiare qualcosa, aspettare meno e pressare più alto e i ragazzi stanno rispondendo in questo senso. Il mercato? Ci stiamo muovendo nella giusta maniera, sappiamo che c’è da completare la rosa, lo faremo come meglio potremo, in base alle nostre possibilità".

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 28-07-2018 21:05