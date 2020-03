Spal, tre punti d'oro in un Tardini in silenzio

Colpaccio della Spal a Parma nel primo recupero della 26esima giornata di Serie A, giocato a porte chiuse per l'emergenza Coronavirus. Dopo un rinvio di 45', dovuto alla possibilità di sospendere l'intero campionato, eventualità per ora scongiurata, gli estensi hanno espugnato il Tardini deserto battendo per 1-0 i gialloblu grazie alla rete di Petagna su rigore.

Dopo un primo tempo senza occasioni, nella ripresa l'ex attaccante dell'Atalanta decide la sfida su penalty assegnato per un fallo (contestatissimo) di Bruno Alves su Valoti. In classifica la Spal penultima sale a 18 punti e torna a sperare, Parma fermo al nono posto a quota 35.

SPORTAL.IT | 08-03-2020 15:53