Spal: trovata la chiave per riprendere Bonifazi

La Spal vuole riportare a Ferrara Kevin Bonifazi.

Il difensore 23enne ha già fatto due volte la spola tra la squadra estense e il Torino, club in cui è cresciuto e da cui è partito due volte per raggiungere in prestito la squadra allenata da Leonardo Semplici.

Ora però la società vorrebbe rilevare il suo cartellino a titolo definitivo, ma la richiesta granata ha rallentato il tutto: 15 milioni di euro sono stati infatti giudicati una cifra troppo elevata. Ecco perché nell'operazione potrebbe essere inserito Mohamed Fares, che farebbe il viaggio opposto, si trasferirebbe in Piemonte e abbasserebbe le cifre dovute dalla Spal al Torino.

La trattativa è tutt'altro che arenata, tenuto soprattutto conto della stima di Walter Mazzarri verso Fares: proprio il tecnico granata potrebbe permettere un'accelerazione in tal senso.

SPORTAL.IT | 14-07-2019 12:15