Spal, ufficiale l'esonero di Semplici

La Spal ha ufficializzato il doloroso esonero di Leonardo Semplici, che lascia il club di Ferrara dopo sei anni ricchi di soddisfazioni, due promozioni e due salvezze in serie A.

"S.P.A.L. srl comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile della prima squadra biancazzurra mister Leonardo Semplici, contestualmente al secondo allenatore Andrea Consumi, al preparatore atletico Yuri Fabbrizzi e ai collaboratori tecnici Rossano Casoni e Alessio Rubicini. La società ringrazia mister Semplici e il suo staff per il lavoro svolto e i risultati ottenuti in questi anni, risultati che hanno permesso di raggiungere grandi traguardi e riportare la SPAL in Serie A dopo 49 anni".

SPORTAL.IT | 10-02-2020 11:34